La Repubblica – Osimhen può lasciare Dimaro e il ritiro azzurro da un momento all’altro per andare al PSG

Secondo quanto riportato da La Repubblica, è ormai questione di poche ore l’addio di Victor Osimhen al Napoli e il passaggio al PSG: “E’ una questione di giorni, forse addirittura di ore. Sta per calare il sipario sulla favola azzurra di Victor Osimhen, che salvo colpi di scena non indosserà mai più la maglia del Napoli. Il capocannoniere del terzo scudetto è infatti sempre più vicino al Paris Saint Germain e di conseguenza potrebbe lasciare da un momento all’altro il ritiro di Dimaro, dove la sua presenza – da precario di lusso – sta diventando a questo punto del tutto inutile. Dopo aver saltato la prima amichevole stagionale di martedì pomeriggio, complice un leggero affaticamento muscolare, V09 ha sospeso senza motivazioni ufficiali anche gli allenamenti. La società non vuole che corra il rischio di infortunarsi e ne ha subito preso atto pure Antonio Conte“.