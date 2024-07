La Repubblica – Napoli, da Ostigard a Juan Jesus, ecco chi può lasciare gli azzurri

Come riporta La Repubbica, Antonio Conte ha tenuto un vertice di mercato con la società azzurra in cui ha individuato cinque calciatori che potrebbero partire: “Ieri Antonio Conte ha concesso il primo pomeriggio libero alla squadra da quando è cominciato il ritiro di Dimaro 2024 e il mister ne avrebbe approfittato per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis e fare il punto sul mercato. Un vero e proprio vertice quello di ieri durante il quale si è parlato ovviamente dii Osimhen, ma non solo. Il tecnico sta completando le sue accurate valutazioni sui giocatori presenti in Val di Sole e alla fine potrebbero esserci più bocciati del previsto: con sulla corda soprattutto Ostigard, Natan, Mario Rui, Juan Jesus e Lindstrom“.