La Repubblica – Conte aspetta Lukaku, lo ha convinto a rifiutare tutte le altre offerte

Secondo La Repubblica, Antonio Conte avrebbe convinto Romelu Lukaku ad aspettare gli azzurri: “Antonio Conte ha convinto il suo pupillo Romelu Lukaku a rifiutare tutte le altre offerte e lo aspetta a braccia aperte a Napoli. Il tecnico pugliese sapeva fin dall’inizio che non avrebbe potuto contare su Osimhen – ad un passo dal Psg – e si è mosso di persona per individuare il suo sostituto: puntando sull’esperto bomber belga, che da parte sua è felicissimo di tornare in Italia e spera di poter partecipare a fine mese alla seconda parte del ritiro estivo degli azzurri a Castel di Sangro“.