Ex obiettivi Napoli – Roma su David: il Lille deve cederlo per non perderlo a 0

I tabloid inglesi parlano di un interesse della Roma per un vecchio obiettivo del Napoli, Jonathan David. L’attaccante del Lille è in scadenza nel 2025 e il club francese non ha intenzione di perderlo a 0 l’anno prossimo. Nelle ultime due stagioni ha realizzato 43 gol in Ligue 1 e tante squadre hanno manifestato interesse nei suoi confronti senza però mai affondare il colpo. L’anno scorso è stato accostato per diverso tempo al Napoli come sostituto di Osimhen, ma alla fine con la permanenza del nigeriano non se ne fece più nulla.