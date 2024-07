C’è l’accordo tra Osimhen e il PSG: ecco quanto guadagnerà fino al 2029

Come riporta Il Mattino, Osimhen viaggia spedito verso il PSG. Al Khelaifi avrebbe trovato un accordo economico totale con il calciatore sui 14 milioni di euro fino al 2029. Adesso c’è da trattare con De Laurentiis, che concederà un piccolo sconto sulla clausola ma non scenderà sotto i 100 milioni. Intanto si scalda Lukaku pronto a riabbracciare Antonio Conte dopo l’esperienza neroazzurra. Anche qui si dovrà lavorare per trovare un’intesa sul costo del cartellino con il Chelsea. Dopo anni di prestiti, i Blues vogliono cedere Big Rom e lo faranno solo a titolo definitivo.