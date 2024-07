Cds – Napoli, prove di intesa con il Chelsea per Lukaku; gli azzurri sfrutteranno il decreto crescita

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli ha già una bozza d’intesa con il Chelsea per Romelu Lukaku, per il quale sfrutterà il Decreto Crescita: “Manna lavora in armonia con l’entourage di Romelu alla definizione dei dettagli del contratto triennale da una decina di milioni lordi da inquadrare con i benefici del Decreto Crescita. Con Lukaku, però, le cose procedono piuttosto bene e in maniera abbastanza spedita, verrebbe da dire: il disegno-capolavoro, secondo le legittime necessità tecniche e di preparazione di Conte, sarebbe quello di incontrarlo a Castel di Sangro, dal 25 luglio o giù di lì, ma Romelu sa perfettamente che prima di tutto dovrà crearsi lo spazio. Con il Chelsea, tra l’altro, il ds Manna ha abbozzato un’intesa da limare e definire sulla base di 25 milioni più bonus, un bel po’ in meno rispetto ai 37,5 milioni di sterline della clausola rescissoria. Più o meno 44 milioni di euro“.