Il Mattino – ADL punta a rinnovare il contratto di Kvara già nel ritiro di Castel di Sangro

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli vorrebbe chiudere il discorso del rinnovo di Kvaratskhelia già nel ritiro di Castel di Sangro: “Il Napoli ha offerto 3.5 milioni netti a stagioni a Kvaratsklhelia con una clausola rescissoria valida per l’estero a partire dalla prossima estate. Dall’entourage del georgiano non è arrivata una risposta in positivo o negativo. De Laurentiis vuole chiudere il discorso già nel prossimo ritiro di Castel di Sangro dove intende blindare Kvaratskhelia dando anche maggiore serenità a Conte. Il silenzio non preoccupa e non crea tensioni, ma il Napoli resta in attesa. Per il rilancio su Kvara è stato decisivo il pressing di Conte che, dopo aver risolto il caso Di Lorenzo, vuole chiudere anche al più presto questa vicenda“.