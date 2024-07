Ci sarebbero novità importantissime di mercato sul fronte Osimhen.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il PSG continuerebbe a spingere per il nigeriano. Oggi il suo agente Calenda sarebbe partito alla volta di Parigi, un segnale daanalizzare sicuramente per la possibile riuscita dell’affare. PSG che vorrebbe introdurre nell’affare qualche contropartita tecnica più soldi cash da dare al Napoli. Sono ore molto calde per il futuro di Osimhen sotto il Vesuvio.