Cds – Il Napoli insiste per Greenwood, pronti 25-30 milioni per l’inglese

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli continua a seguire con attenzione Mason Greenwood: “Greenwood deve una pronta risposta a tutti, deciderà entro domani cosa fare, chi accettare, chi rifiutare. Greenwood entro domani deve sciogliere le riserve: sì o no all’Olympique. Lazio e Napoli sperano nel no per lanciare gli assalti dandosi battaglia. Lotito ha migliorato l’offerta di 20 milioni, è salito a 22 e può salire fino a 25 confermando il 50% di rivendita futura, è la più alta. Se Greenwood rifiuterà il Marsiglia e opterà per la Lazio, il diesse Fabiani potrebbe partire per raggiungere Manchester e provare a chiudere con gli inglesi. La Lazio deve guardarsi dal Napoli, da tempo sul giocatore, pur non affondando. De Laurentiis ha il mercato in uscita bloccato, deve cedere Lindstrom (contatti con Everton e Aston Villa), può arrivare ad offrire 25-30 milioni riconoscendo una percentuale del 30-40% sulla rivendita. L’offerta è preventivata e preannunciata, non ancora presentata ufficialmente“.