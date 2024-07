Palermo, contatti avviati per Mazzocchi ma a decidere sarà Conte

Il Palermo vuole Mazzocchi, questa la dichiarazione de Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Secondo il quotidiano sportivo, i rosanero hanno infatti intenzione di rafforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione e hanno puntato l’esterno del Napoli.

Il club siciliano ha già avviato i contatti con il calciatore, ma la situazione non è semplice come sembra: a scegliere sulla sua cessione sarà infatti mister Conte. Il tecnico sta valutando in ritiro a Dimaro ogni calciatore azzurro e solo secondo le sue riflessioni e decisioni ci si muoverà sul mercato.