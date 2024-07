Napoli e Turris trattano per due prestiti. La situazione

I dirigenti della SSC Napoli e della SS Turris Calcio si sono incontrati nelle scorse settimane per trattare riguardo alcuni azzurri del settore giovanile. Secondo quanto riportato da Tuttoturris.com, la squadra corallina sarebbe infatti interessata a due profili dei partenopei: Luigi D’Avino e Antonio Solmonte.

Entrambi classe 2005, il primo è attualmente in ritiro a Dimaro con la prima squadra mentre il secondo è stato già in prestito nelle giovanili di Crotone e Ascoli. I due club hanno iniziato i dialoghi per chiudere l’accordo, la trattativa è quindi avviata e si svilupperà certamente nelle prossime settimane.