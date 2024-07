Il Mattino – Parte il countdown per Osimhen: la situazione

Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, sarebbe partito un countdown per Victor Osimhen. Il futuro del bomber nigeriano è ancora incerto, non ha ancora ricevuto offerte vicine al valore della clausola di 130 milioni, resta dunque il dubbio su una sua possibile permanenza.

Osimhen preferirebbe andare a giocare in Premier League, ma al momento c’è stato solo un piccolo interesse da parte del PSG e dai club Sauditi, quest’ultima non è una destinazione molto gradita dall’attaccante, per questo è partito questo countdown, tra dieci giorni scadrà e se Osimhen non avrà trovato ancora nessun accordo dovrà aprire anche ai club Sauditi.