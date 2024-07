Il Mattino – Il Napoli vuole Hermoso, due azzurri verso Torino per fargli spazio

Dopo l’acquisto di Alessandro Buongiorno, il Napoli punta a chiudere l’accordo anche per un altro grande nome in difesa. Si tratta di Mario Hermoso, centrale in uscita dall’Atletico Madrid alla ricerca di un nuovo club. Gli azzurri sono in pista per lo spagnolo da ormai settimane e sembrano occupare attualmente la prima posizione tra le varie squadre interessate. Prima di poter chiudere l’accordo con Hermoso, i partenopei hanno però bisogno di fargli spazio nel settore difensivo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe infatti intenzione di cedere Ostigard e Natan al Torino che ha una sorta di prelazione grazie alla cessione di Buongiorno. Ecco le parole del quotidiano: “Il Torino ieri ha salutato il suo capitano Buongiorno, ha una sorta di prelazione su Ostigard e Natan. E appena andranno via, il Napoli potrà chiudere con Hermoso, svincolato, che certo non può attendere in eterno”.