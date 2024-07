Domenico Berardi dopo il terribile infortunio subito nel match contro l’Hellas Verona è ora in fase di ripresa e potrebbe diventare un’opzione concreta per 3 club di Serie A. Questa la dichiarazione di Gianluca Di Marzio sul futuro dell’esterno. Secondo il giornalista, Berardi potrebbe infatti finire in una squadra tra Napoli, Juve e Roma. Ecco il post di Di Marzio: