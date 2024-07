CdS – Kvara è entusiasta di ricominciare, Conte lo avvicina al rinnovo

Secondo il Corriere dello Sport, Kvara sarebbe molto entusiasta all’idea di lavorare con Antonio Conte. La sua permanenza assieme a quella del capitano Giovanni Di Lorenzo erano le due grandi richieste di Conte fatte alla società.

L’accordo con il club per il rinnovo non è ancora arrivato, ma Kvara inizia a connettersi con il nuovo tecnico e con i suoi compagni di squadra: il like sui social a Conte e all’ufficialità del nuovo difensore non passa inosservato. Antonio Conte sembra davvero aver stregato Kvara e questo lo porta sempre più vicino alla permanenza.