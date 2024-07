Come riporta Tuttosport, Leo Ostigard è sul piede di partenza. Con l’arrivo di Buongiorno e Rafa Marin, lo spazio per il centrale si ridurrà drasticamente e il calciatore sta cominciando a guardarsi intorno. In pole c’è il Genoa che vorrebbe riportarlo a casa dopo due anni. Il Napoli lo valuta 10 milioni ma i blucerchiati contano di chiudere con una cifra vicina ai 7 milioni.