Repubblica – ADL attende la partenza di Osimhen per perfezionare altri tre colpi

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione Osimhen. Il nigeriano è in partenza, ma al momento nessun club sembra disposto ad un esborso economico così importante. Come riporta Repubblica, la strategia di ADL è chiara: destinare i soldi della vendita di Osimhen per completare la rosa con altri due-tre acquisti. Il primo nome è Romelu Lukaku, promesso sposo azzurro da quando Conte si è seduto sulla panchina. Gli altri due potrebbero essere Dorgu, qualora Mario Rui andasse via e Olivera venisse dirottato in difesa e Musah, centrocampista del Milan che piace tanto al tecnico leccese.