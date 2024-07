Il Napoli è scatenato sul mercato. Come riporta Kiss Kiss Napoli, dopo aver definito l’arrivo di Marin e Spinazzola, sono pronti altri due colpi: “Buongiorno domani svolgerà le visite mediche con gli azzurri e poi arriverà l’ufficialità. Il club però non si ferma ed è pronto a chiudere anche per Mario Hermoso. Accordo raggiunto con lo spagnolo ex Atletico Madrid che andrà a rinforzare il reparto arretrato di Antonio Conte”.