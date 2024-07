Gazzetta – Di Lorenzo pronto ad annunciare ufficialmente la sua permanenza a Napoli

Secondo La Gazzetta dello Sport, Giovanni Di Lorenzo annuncerà la sua permanenza in maglia azzurra dopo il ritiro di Dimaro: “Sarà stesso Giovanni Di Lorenzo a mettere la parola fine dichiarando la sua permanenza a Napoli non appena il calciatore si aggregherà alla squadra per svolgere la preparazione pre campionato. In quel frangente dichiarerà che tutte le incomprensioni sono acqua passata ribadendo la sua piena volontà di vestire ancora la fascia da capitano mettendosi a disposizione di Antonio Conte“.