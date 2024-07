Cds – Napoli, domani visite mediche per Buongiorno poi la firma sul contratto con gli azzurri

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno svolgerà la visite mediche con il Napoli nella giornata di venerdì: “Dunque domani Buongiorno sosterrà le visite mediche a Villa Stuart per poi recarsi in Filmauro per mettere nero su bianco. Guadagnerà 2.5 milioni netti a stagione più bonus. Nell’accordo c’è anche una clausola rescissoria, valida dal terzo anno, dal valore di 70 milioni di euro. Nei giorni scorsi Buongiorno è stato anche al Filadelfia per salutare tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa lunghissima militanza con la maglia del Torino“.