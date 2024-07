Cds – Il Chelsea disposto a liberare Lukaku, ma prima serve vendere Osimhen

Secondo Il Corriere dello Sport, il Chelsea sarebbe disposto a liberare Romelu Lukaku in direzione Napoli. Gli azzurri, però, per procedere con l’affare devono prima cedere Victor Osimhen: “Però con Victor si può fare: lui sogna la Premier ma le inglesi sono ferme, l’Al-Ahli e l’Arabia non lo tentano chissà quanto e a Parigi è di casa. Tra l’altro il ds Campos lo adora sin dai tempi del Lille e il Napoli, dicevamo, tratta anche a cifre diverse dalla clausola. Seppur non eccessivamente inferiori, sia chiaro. Se l’affare singolo decollerà, il giro di champagne dei centravanti d’Europa sarà ufficialmente stappato e di conseguenza la strada di Romelu Lukaku sarà tracciata una volta per tutte: è l’erede designato al centro dell’attacco azzurro. Conte ha scelto lui e lui ha scelto di tornare da Conte. Un idillio con la benedizione del Chelsea“.