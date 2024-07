Cds – Di Lorenzo sempre stato intoccabile per il Napoli, la sua cessione non è mai stata una possibilità

Secondo Il Corriere dello Sport, la possibilità di un addio di Giovanni Di Lorenzo, non c’è mai stata: “Giovanni Di Lorenzo resta al Napoli, non c’erano mai stati dubbi: la società lo aveva subito blindato e per Conte è un intoccabile. Non c’è mai stata neppure per un istante la possibilità di un addio per Di Lorenzo. Il Napoli lo ha blindato e Conte lo ha sempre ritenuto centrale nel suo progetto tecnico, un intoccabile da cui ripartire, riferimento del nuovo corso, ribadendolo pubblicamente durante la sua conferenza stampa di presentazione. Parole che il giocatore ha apprezzato, come quelle di De Laurentiis“.