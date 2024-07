Venerato: “Napoli-Hermoso c’è l’accordo! Il calciatore vuole il Napoli ma c’è un piccolo problema”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, ha parlato della questione Hermoso al TGR: “Il Napoli spera di aggiungere anche Hermoso alla batteria dei difensori in squadra. Bisognerà aspettare però qualche uscita dietro, Natan e Ostigard sono in partenza. L’agente ha capito la situazione e aspetterà. Non c’è fretta, ma tanto ottimismo. Hermoso vuole l’azzurro e Antonio Conte e ha già rifiutato offerte economiche più importanti. L’accordo verbale c’è, 3,5 milioni per 3 anni, e anche quello sulle commissioni. L’agente ha confermato il tutto e ora l’ultima cosa da fare prima di concludere l’affare è sfoltire la rosa. C’è tempo”.