ULTIM’ORA SKY – Osimhen ha confessato compagni la verità riguardo il suo futuro

Stando a quanto riferito da Sky Sport nelle ultime ore, Osimhen avrebbe confessato ai suoi compagni in ritiro che non gli dispiacerebbe rimanere a Napoli ed essere allenato da un grande allenatore come Antonio Conte, stamattina il bomber nigeriano è stato uno dei primi ad arrivare al raduno a Castel Volturno.

Il Napoli come già stabilito in precedenti accordi deve cedere Victor Osimhen, ma al momento non ci sono grandi offerte o squadre pronte a pagare la sua clausola da 10 milioni, restano le opzioni Arabia Saudita e PSG che cercano di acquistare l’attaccante a una cifra più ragionevole.