Secondo TMW, Alex Meret è a un passo dal rinnovo con il Napoli, il portiere azzurro firmerà un nuovo contratto con scadenza nel 2027. In questo momento sono in corso nuovi incontri per definire tutti gli accordi, dopodiché arriverà l’annuncio ufficiale.

Antonio Conte ha dichiarato più volte di avere fiducia totale in Alex Meret la prossima stagione, dopo una stagione in prestito all’Empoli anche Caprile è tornato a Napoli pronto a diventare il secondo portiere della squadra.