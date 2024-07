Come riportato da Sportmediaset, è tutto fatto per Alessandro Buongiorno e domani sono in programma le visite mediche di rito a Villa Stuart prima della firma del nuovo contratto con il Napoli. Lo ha voluto fortemente Conte che è stato fondamentale nella sua decisione di accettare l’azzurro. Ieri c’è stato l’ultimo saluto ai suoi ex tifosi che lo hanno ringraziato per quanto fatto in questi anni a Torino.