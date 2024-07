Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha riportato informazioni sulla situazione Osimhen sulle frequenze di TMW Radio:

“Osimhen resta? No, l’attaccante nigeriano non è presente nel progetto di Antonio Conte e lascerà Napoli, resta da capire solo in che squadra andrà e a quale cifra sarà ceduto. La società azzurra si è già mossa per Lukaku, il belga e Conte sono sempre in contatto”.