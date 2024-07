KKN – Chiesa, pretese troppo alte per il rinnovo. La trattativa col Napoli non è ancora chiusa

Il giornalista di Sportmediaset, Gianni Balzarini ha parlato della situazione-Chiesa ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Chiesa? Sul calciatore c’è la Roma, ma la pista con il Napoli non è ancora chiusa. Federico ha dichiarato più volte di voler giocare in Champions, ma in questo caso non la giocherebbe ne a Roma e ne a Napoli.

Il contratto del calciatore scade nel 2025 e il club bianconero non intende rinnovarglielo poiché le sue richieste sono troppo alte, e anche per Thiago Motta non sarebbe un problema cederlo dato che preferirebbe rivalutare Soulè in quella posizione”.