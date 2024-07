Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, ha svelato un retroscena sulla trattativa tra il Napoli e il Torino: “Mentre si trattava per Buongiorno, si è parlato anche di un giovane che piace molto al Torino ma slegato dall’operazione per il difensore. Il calciatore in questione è Gianluca Vigliotti, che i granata vorrebbero prendere a titolo definitivo. Il Napoli crede tanto nel ragazzo è vorrebbe cederlo solo in prestito. Al momento resta in azzurro”.