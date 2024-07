Il giornalista di Sky Brasile, Diego Mezzogiorno, ha rilasciato delle dichiarazioni di mercato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha fatto un’offerta importante di circa 20 milioni per Wesley, attaccante del Corinthians. Il calciatore classe 2005 ha ricevuto offerte anche da West Ham, Porto, Nizza e da poco si è aggiunta alla lista anche la Roma. Cafu si è già messo in contatto col calciatore per portarlo a Roma”.