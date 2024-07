Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato Dazn, ha parlato dell’affare Hermoso in un post sui social: “Inter, dialoghi continui con entourage di Mario Hermoso. Si lavora per un triennale, ma ci sono da perfezionare alcune dinamiche su clausole e commissioni, come detto ieri. Il Napoli è in standby. Dopo Marin e Buongiorno gli azzurri devono prima provare a cedere un difensore”.