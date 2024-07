Incontro tra ADL, Manna e Giuffredi per definire la questione Di Lorenzo

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli tramite il proprio account X, è in corso un incontro tra De Laurentiis, Manna e Giuffredi per arrivare una volta per tutte ad una soluzione sul caso Di Lorenzo, e infine per lavorare sul rinnovo di Folorunsho.

Dopo un mese molto acceso, dal punto di vista del mercato, la trattativa tra il capitano del Napoli e la società partenopea potrebbe finalmente avere una conclusione.

Ecco quanto scritto sul post:

“Vertice nel pomeriggio tra Manna, De Laurentiis e Giuffredi in un hotel a Napoli per sistemare la questione Di Lorenzo e lavorare sul rinnovo di Folorunsho“