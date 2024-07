Gazzetta – Napoli, Lukaku pur di vestire l’azzurro è disposto ad abbassarsi l’ingaggio

Secondo La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di andare al Napoli e ritrovare Antonio Conte: “Finché il Napoli non farà spazio in area con la cessione di Osi, non potrà chiudere l’affare Lukaku. Romelu ha fatto sapere si essere pronto ad abbassarsi l’ingaggio: alla Roma ha guadagnato 7,5 per anno, per riabbracciare Conte scenderebbe a 5,5-6. Ed è qui che il Milan è convinto di potersi inserire. Se Lukaku resterà parcheggiato al Chelsea fino ad agosto i rossoneri potranno alla fine ottenere il prestito, oggi negato, o chiudere l’affare in sconto”.