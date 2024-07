Cds – Napoli, Spinazzola e Rafa Marin pronti per le visite mediche

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli acquisti in casa Napoli: “Buongiorno sarà in ordine di tempo il terzo colpo di mercato del Napoli. I primi due saranno oggi a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche. La settimana del raduno (domani) e della partenza per Dimaro (giovedì) comincerà con l’arrivo di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Alessandro Buongiorno sarà molto presto un nuovo giocatore del Napoli. Nella notte è stato raggiunto l’accordo con il Torino, affare da 35 milioni più 5 di bonus, stretta di mano e presto gli annunci dopo le visite mediche. Sarà necessaria ancora qualche ora, qualche giorno, per preparare i contratti. Legali al lavoro per sistemare ogni dettaglio, Conte aspetta il suo nuovo difensore“.