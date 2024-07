Cds – Lukaku vuole il Napoli, gli azzurri aspettano che il Chelsea abbassi il prezzo

Secondo Il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku sta aspettando il Napoli di Antonio Conte: “Antonio Conte conosceva benissimo la situazione e da subito ha messo in preventivo la partenza di Victor. Proprio per questo, però, ha chiesto in cambio di provare ad arrivare al suo pupillo Romelu Lukaku. Il Chelsea, proprietario del cartellino per altri due anni, al momento non fa sconti, ma un po’ di pressione e il passare dei giorni può far abbassare le pretese dei Blues, che partono dal pagamento della clausola di circa 44 milioni di euro. Il belga aspetta impaziente, si gode le vacanze post Europeo, ma l’idea di tornare a lavorare con il suo mentore Conte lo stuzzica. Di più: lo affascina“.