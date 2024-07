Cds – Il Napoli insiste per Brescianini; potrebbero bastare 10 milioni per convincere il Frosinone

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli insiste per Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone: “La richiesta per il suo cartellino, a oggi, è di 15 milioni, ma l’impressione è che il Frosinone possa accontentarsi anche di qualcosa in meno, 10 più bonus, per chiudere l’affare. In questo caso, bisognerà poi trovare l’accordo con il giocatore e il suo agente, che è Beppe Riso, lo stesso di Alessandro Buongiorno, con cui Manna negli ultimi giorni s’è incontrato più volte a Milano per portare a Napoli il difensore torinese. Il Napoli c’è, piace a Manna e piace a Conte, che può inserirlo nella sua batteria di giganti. Marco, che da bambino aveva come idoli Robben, Kakà e Bonaventura, è alto 1,88, garantirebbe fisicità e quantità a una squadra la cui altezza media sta crescendo notevolmente“.