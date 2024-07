Tuttosport – Buongiorno, in giornata nuovo incontro con Riso per definire l’acquisto

Stando a quanto riferito da Tuttosport, tutte le problematiche sono state risolte e presto Alessandro Buongiorno vestirà la maglia azzurra. In giornata ci sarà un nuovo incontro tra il ds Manna e l’agente Riso per rivedere tutti i dettagli dell’operazione e per poi procedere con la chiusura definitiva.

L’operazione con il Torino si è conclusa su una base fissa di 35 milioni di euro più 5 di bonus, Buongiorno firmerà un contratto da circa 3 milioni a stagione, compresi i bonus, più una clausola dal valore di 70 milioni di euro che si attiverà solo dal 2027.