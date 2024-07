Monza, oltre a Szczesny piace anche Gollini

Dopo aver ceduto Di Gregorio alla Juventus, il Monza sta cercando un nuovo portiere, gli occhi sono caduti su Woicjech Szczesny. Il polacco lascerà il club bianconero a parametro zero, e per far sì che accetti di andare al Monza, la società brianzola dovrà compiere un grande sforzo economico.

Secondo La Gazzetta Dello Sport, come alternativa al portiere della Juventus, ci sarebbe l’ormai ex Napoli Pierluigi Gollini. Il portiere infatti, è tornato all’Atalanta, dove però sarà quasi sicuramente ceduto a titolo definitivo vista la concorrenza.