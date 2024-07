Mediaset – Hermoso, il Napoli ha fretta di chiudere. L’Inter prende tempo: la situazione

Secondo SportMediaset il Napoli sarebbe in vantaggio sull’Inter per l’acquisto di Mario Hermoso. Il difensore classe 95 si è svincolato dall’Atletico Madrid il 30 giugno ed è in cerca di una nuova avventura, lo spagnolo ha già rifiutato le proposte Saudite e le uniche due piste rimaste sono il Napoli e l’Inter.

I nerazzurri con il brutto infortunio di Buchanan e con una possibile cessione nel reparto difensivo pensano già a dei nuovi profili, tra questi spunta il nome di Hermoso, a quanto pare il difensore ha già dato piena disponibilità all’Inter.

Il Napoli non ha mai perso i contatti con lo spagnolo e vuole accelerare la trattativa rilanciando la sua offerta per l’ingaggio a 4 milioni avvicinandosi sempre di più alla richiesta di 5 milioni del calciatore.