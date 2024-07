Romano annuncia: “Rafa Marín lunedì si sottoporrà alle visite mediche a Roma”

Giovanni Manna è scatenato sul mercato per regalare a Conte una rosa competitivo. Il nome più atteso è senza dubbio Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale italiana che potrebbe sbarcare in azzurro per circa 38 milioni di euro. Ma il mercato del Napoli non si ferma qui e la società sta effettuando diversi colpi di primo piano. In arrivo anche Leonardo Spinazzola a parametro zero e Rafa Marin. Quest’ultimo, stando a quanto riferisce Fabrizio Romano su sui canali X, svolgerà le visite mediche domani.

Di seguito le parole dell’esperto di mercato: “Rafa Marín lunedì si sottoporrà alle visite mediche a Roma come giocatore del Napoli! Commissione fissa di 12 milioni al Real Madrid. Clausola di riacquisto di 25 milioni per il 2026, € 35 milioni per il 2027. Nel 2025, il Napoli potrà pagare € 10 milioni in più e raddoppiare il valore della clausola di riacquisto per € 50 milioni nel 2026 e € 70 milioni nel 2027″.