Duello Napoli-Inter per Hermoso: l’inserimento dei nerazzurri e la situazione

Il Napoli, grazie alle richieste di Conte ed il lavoro di Manna, sta costruendo la squadra per la stagione 2024/25. Dopo aver chiuso le trattative per Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno ora gli azzurri puntano a Mario Hermoso, difensore in uscita dall’Atletico Madrid che da molto piace ai partenopei. La situazione però si è complicata: su di lui c’è anche l’Inter.

Nelle ultime ore i nerazzurri si sono infatti inseriti nella trattativa e sono pronti a presentare un’offerta ai procuratori del centrale per convincerlo a scegliere Milano piuttosto che Napoli. Nulla è ancora certo, Hermoso ora si trova difronte ad un bivio decisivo per il suo futuro.