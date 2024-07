Buongiorno sempre più vicino al Napoli, il Torino è già alla ricerca del sostituto

Il terzo colpo, dando per appurati sia Leonardo Spinazzola che Rafa Marin, sembra essere servito: Alessandro Buongiorno è pronto a legarsi al Napoli, che a sua volta verserà una cifra di circa quaranta milioni di euro nelle casse del Torino di Urbano Cairo. Nelle scorse ore è arrivato anche il nuovo ok del difensore all’operazione, respingendo l’assalto in extremis dell’Inter. Il presidente Cairo ora non lascerà niente al caso e sta già muovendo i primi passi per cercare un giocatore che possa prendere pienamente il posto del centrale italiano. Secondo La Stampa, i granata avrebbero messo i propri occhi su Jaka Bijol, difensore centrale classe 1999 dell’Udinese. Il costo è di 15 milioni di euro. Lo sloveno è ritenuto dal Toro un giovane di buona prospettiva, da poter valorizzare in futuro, oltre che utile nell’immediato. Da battere la concorrenza: Fiorentina e Inter lo seguono da tempo.