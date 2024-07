Sky – Kvara-Napoli, le ultime sul rinnovo

Dopo il blitz in Germania, la dirigenza azzurra continua a lavorare al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Anche ieri, giovedì 4 luglio, il ds Manna ha incontrato l’agente del giocatore: le parti continuano a sondare il terreno per capire quali siano i margini sin da ora per il prolungamento contrattuale del classe 2001 in scadenza nel 2027. A prescindere dai discorsi relativi al rinnovo, Kvara non si muoverà da Napoli avendo un contratto che lo lega agli azzurri per altri tre anni. Lo riporta l’edizione online di Sky Sport.