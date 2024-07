Sky – Buongiorno-Napoli, le cifre: la verità sulla clausola

Un vero e proprio intrigo di mercato ha interessato Alessandro Buongiorno. Nelle ultime 48 ore il Napoli aveva raggiunto l’accordo con il Torino per il trasferimento del difensore (operazione da 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus con pagamenti triennali). Gli azzurri avevano anche incontrato l’agente del difensore per cercare un’intesa contrattuale sull’ingaggio, commissioni, diritti di immagine e anche su una clausola rescissoria che inizialmente il Napoli non avrebbe voluto inserire. Nella giornata di giovedì c’è stato un ulteriore incontro tra De Laurentiis, il ds Manna, Chiavelli e l’agente Giuseppe Riso con gli azzurri che hanno provato ad andare incontro alle esigenze di Buongiorno inserendo anche la clausola rescissoria da 70 milioni di euro (esercitabile dal terzo dei 5 anni di contratto). Lo riporta l’edizione online di Sky Sport.