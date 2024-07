Sky – Buongiorno cena con il procuratore: sì a proseguire trattativa con il Napoli

Giovedì sera Buongiorno ha cenato in un ristorante di Milano con il suo agente Giuseppe Riso per valutare il suo futuro. Dalla cena è emersa la volontà del difensore di proseguire la trattativa con il Napoli. Nella notte c’è stato poi un nuovo incontro tra Riso e Giovanni Manna, ds del Napoli, in cui il procuratore ha informato il club di De Laurentiis della volontà del suo assistito. Ora quindi la trattativa continuerà per trovare l’intesa definitiva sul contratto. Lo riporta l’edizione online di Sky Sport.