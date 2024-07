Romano: “Buongiorno-Napoli, si chiude! Le cifre ufficiali”

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli. Operazione già definita tra club e anche lato difensore ormai mancano solo gli ultimissimi dettagli sulla clausola rescissoria secondo quanto riferito da Fabrizio Romano tramite SOS Fanta. Buongiorno è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli settimana prossima. Operazione tra club chiusa a 38 milioni di euro bonus compresi, Antonio Conte voleva il giocatore a tutti i costi. L’Inter aveva provato a inserirsi come svelato ieri dal suo agente Riso. La condizione però era la cessione a stretto giro di Stefan de Vrij in Arabia Saudita, opzione che al momento non è di facile realizzazione nell’immediato. E intanto Buongiorno si dirige verso Napoli.