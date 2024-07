Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, ha parlato al Tgr dell’affare Lukaku-Napoli: “Lukaku si è promesso a Conte, niente Milan o Arabia. Quando Osimhen saluterà gli azzurri, il belga sarà il nuovo centravanti”. La punta ha sempre speso parole al miele per il tecnico azzurro e i due sono sempre rimasti in contatto. Bisognerà prima trovare una sistemazione ad Osimhen, anche se in questo momento la clausola sta frenando diverse pretendenti.