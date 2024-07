TuttoSport- Napoli, nuovo incontro in programma per Hermoso, ma c’è ancora distanza tra le parti

Secondo quanto riporta Tuttosport, tra l’offerta del Napoli e la richiesta di Mario Hermoso c’è ancora una distanza importante, ma le parti si rincontreranno per cercare di limarla: “Mario Hermoso e Leonardo Spinazzola. Continuano i colloqui con il difensore spagnolo ed il suo entourage, ma al momento le parti sono ancora distanti. La richiesta di Hermoso è di 5 milioni di euro netti all’anno per tre stagioni, mentre il club azzurro ha offerto un contratto triennale da 3,5 milioni di euro. C’è, quindi, una distanza significativa tra le parti che si aggiorneranno nei prossimi giorni per cercare di chiudere la trattativa“.