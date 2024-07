Sky – L’Inter si inserisce per Buongiorno! La situazione

Secondo quanto riporta sul suo profilo X il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe chiesto informazioni per Buongiorno. Ecco cosa scrive:

“L’Inter ha chiesto informazioni per Buongiorno: si attende la decisione del calciatore. Per arrivare al difensore che è vicino al Napoli, ai nerazzurri serve fare però una cessione. Una possibile operazione in uscita riguarda De Vrij, ma l’Inter ha bisogno di tempo. A decidere il suo futuro sarà perciò il calciatore, che si confronterà in serata col suo agente per decidere se accettare il Napoli o attendere l’Inter”.