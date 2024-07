Come riporta Tuttosport, la Juventus sembra ormai intenzionata a cedere Federico Chiesa a fronte di un’offerta di 25-30 milioni. La Roma è forte sul calciatore e Daniele De Rossi si sta muovendo in prima persona per cercare di convincere l’esterno a sposare il progetto giallorosso. Nei giorni scorsi Chiesa era stato accostato anche al Napoli, ma al momento gli azzurri hanno altre priorità.